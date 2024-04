Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Aufbruch eines Opferstockes

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am, Donnerstag, 18. April 2024, gegen 10:40 Uhr in eine Kirche an der Straße Wallgärten und hebelte dort einen Opferstock auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - erneute Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Unbekannte Täter beschädigen am Mittwoch, 17. April 2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Scheibe einer Bushaltestelle in der Straße Rohe Rien. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 18. April 2024, gegen 23:25 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Straße Pingel-Anton, obwohl aufgrund baulicher Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war (sog. US-Standlicht). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 18:15 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Garrel mit ihrem Pkw die Straße Neuendamm aus Richtung Westallee kommend. In Höhe der Kreuzung Vahrener Damm kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 46-jährigen Frau aus Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer sowie die zwei Mitfahrer der 46-Jährigen, ein 12-jähriges und ein 16-jähriges Kind, leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 35.000,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. April 2024, gegen 21:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Soestenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Bürgermeister-Heukamp-Straße abzubiegen. Ein Pedelecfahrer fuhr plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn und fuhr auf den Pkw auf. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Pedelecfahrer, ohne Angabe seiner Personalien. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell