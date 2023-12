POL-MS: Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl - Festnahme - Polizei warnt vor Taschendiebstahl

Polizei Münster

Aufmerksame Zeugin verhindert Diebstahl - Festnahme - Polizei warnt vor Taschendiebstahl

Münster (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist es Polizisten am Mittwochmorgen (13.12., 10:40 Uhr) gelungen, zwei Tatverdächtige nach einem Taschendiebstahl in einem Discounter zu stellen und eine Täterin vorläufig festzunehmen.

Die Münsteranerin konnte zwei Frauen in einem Discounter an der Westfalenstraße dabei beobachten, die eine Seniorin in ein Gespräch verwickelten und dabei versuchten, Gegenstände aus der Handtasche der 88-Jährigen zu entwenden. Die Zeugin fasste einer der beiden Täterinnen am Arm und machte die Geschädigte auf den Vorfall aufmerksam. Gleichzeitig kam ein Mitarbeiter des Discounters dazu und die 26- und 31-jährigen Täterinnen wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Sie hatte bei der Tat ein Cuttermesser dabei.

Die Polizei Münster warnt die Bürgerinnen und Bürger gerade zur Zeit des Weihnachtsmarktes noch einmal ausdrücklich "Augen auf und Tasche zu" - das ist nach wie vor der Schlüssel zur Verhinderung von Diebstählen. Seien sie wachsam und passen auf ihre Wertgegenstände auf. Die Polizei ist sowohl mit uniformierten Kräften, als auch mit verdeckten Maßnahmen gegen Täterinnen und Täter sowie Diebesbanden auf dem Weihnachtsmarkt im Einsatz, um entschlossen gegen sie vorzugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen, werden gebeten, sich jederzeit unter der 110 an die Polizei zu wenden.

