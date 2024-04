Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Brand auf Schulgelände Am Dienstag, 16. April 2024, gegen 21:00 Uhr meldeten Jugendliche Flammen und eine Rauchentwicklung im Innenbereich einer Schule an der Oldenburger Straße in Elisabethfehn. Es sei zu einer Brandentwicklung am Brennofen gekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Barßel und Saterland waren vor Ort. Eine Schadenssumme konnte nicht genannt werden. Barßel - ...

mehr