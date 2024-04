Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 25. März 2024, 00:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 10:30 Uhr begaben sich unbekannter Täter auf ein Grundstück in der Steinfelder Straße und entwendeten aus einem verschlossenen Gebäude diverse technische Geräte. Der Gesamtschaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 02. April 2024, in der Zeit von 06:20 Uhr bis 16:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossene Pedelec einer 20-jährigen Frau aus Damme. Diese hatte das Pedelec der Marke Riese und Müller, Swing, an der Lindenstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 15. April 2024, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossene Pedelec eines 59-jährigen Mannes aus Vechta. Diese hatte das Pedelec der Marke Gazelle am Dornbusch abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 15. April 2024, 23:30 Uhr bis Dienstag, 16. April 2024, 07:30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter an ein Wohnhaus in der Straße Steinbrink, beschädigten dort eine Eingangstür. Bevor die Täter jedoch ins Gebäudeinnere gelangten, ließen sie von der Tatausführung ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Steinfeld - Pkw-Diebstahl

In der Zeit von Montag, 15. April 2024, 22:30 Uhr bis Dienstag, 16. April 2024, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen vor eine m Wohnhaus in der Straße Weuert abgestellten Ford Mustang. Der Schaden wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag 16. April 2024, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw die Straße Mittelwand. Im Kreuzungsbereich zur Repker Straße übersah sie den von rechts kommenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Vechta. Es kam zum Unfall, bei welchem der 59-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden wurde auf 14.000,00 Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 15. April 2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16. April 2024, 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schranke eines Firmenparkplatzes an der Romberstraße. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 16. April 2024, um 20.33 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Autofahrer auf der Straße Contrescarpe in Fahrtrichtung Große Straße. An der Einmündung Contrescarpe/ Große Straße hielt der Autofahrer an, um den vorfahrtsberechtigen Verkehr vorbeizulassen. Hier hörte er plötzlich den Ausruf eines 68-jährigen Mannes, der sich mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Großen Straße befand. Dieser war zuvor, aufgrund seines alkoholisierten Zustandes ,während der Fahrt gestürzt. Als er wieder aufstand, soll der Autofahrer nach Angaben des Fahrradfahrers mit dem Pkw beim Anfahren über den Fuß gefahren sein. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von 1,23 Promille gemessen. Es wurde eine Blutprobe wurde entnommen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 16. April 2024, um gegen 16.53 Uhr, fuhr ein alleinbeteiligter 39-jähriger Transporterfahrer aus Neuenkirchen-Vörden auf der Straße Grapperhausen. Dabei kam dieser aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte hier gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 17.000 Euro

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 16. April 2024, um 17.10 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Dersum auf der Dinklager Straße in Richtung Dinklage. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Neuenkirchen-Vörden fuhr zu dieser Zeit in entgegengesetzter Richtung. Als der 20-Jährige nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrer, welcher leicht verletzte wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 16. April 2024, um 11.40 Uhr, wollte ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne die Fahrbahn der Falkenbergstraße überqueren. Dabei touchierte er den Pkw einer passierenden, 61-jährigen Frau aus Wallenhorst . Dadurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell