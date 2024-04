Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Pkw-Diebstahl

Am Dienstag, 16. April 2024, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter den vor einem Wohnhaus in der Straße Am Zuschlag abgestellten VW Multivan. Der Schaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 16. April 2024, um 16.57 Uhr, wollte ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg vom Hintereingang eines Verbrauchermarktes nach links in Richtung Emsteker Straße fahren. Zu der Zeit fuhr eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg auf der Zuwegung zwischen dem Verbrauchermarkt und einem Bekleidungsgeschäft in Richtung Friedrich-Pieper-Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wodurch die Pedelec-Fahrerin stürzte und leicht verletzt wurde.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 16. April 2024, gegen 14.30 Uhr, fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Zustellfahrzeugs von Bevern in Richtung Essen und wollte an einer dortigen Adresse etwas zustellen. Hierfür setzte sie nach bisherigen Erkenntnissen zunächst den Blinker nach rechts. Als sie erkannte, dass das Grundstück auf der linken Seite frei befahrbar war, setzte sie den Blinker um nach links und bog ab. Hierbei wurde sie jedoch bereits von einer 60-jährigen Autofahrerin aus Lastrup überholt und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 16. April 2024, gegen 13.00 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) auf dem Calhorner Kirchweg und wollte nach rechts auf die Beverner Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 30-jährigen Fahrradfahrerin aus Essen (Oldenburg), die mit ihrem Anhänger den linken Radweg der Beverner Straße in Richtung Bevern befuhr. Es kam zur Kollision. Hierbei wurden die Fahrradfahrerin sowie zwei Kinder im Fahrradanhänger leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

