Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines Mountainbikes

Am Sonntag, 14. April 2024, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen an der Straße Am Markt abgestellte Mountainbike KTM eines 49-jährigen Mannes aus Dinklage. Der Schaden wurde auf 830,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl von mehreren Schafen

In der Zeit von Donnerstag, 11. April 2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 12. April 2024, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Schafweide an der Straße Wilder Pool und entwendeten insgesamt sieben Quessant Schafe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Bakum - Diebstahl eines Pkw

In der Zeit von Sonntag, 14. April 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 04:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dersagaustraße und entwendeten einen dort abgestellten Mercedes Benz, E 300d, KeylessGo. Der Schaden wurde auf rund 39.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 10. April 2024, 14:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Lkw, welcher an der Straße Spielwand abgestellt worden war und entwendeten Diesel. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 12. April 2024, 13:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Verglasung der Sporthalle einer Schule an der Brüsseler Straße. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13. April 2024, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw einer 62-jährigen Frau aus Steinfeld. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf, auf einem Parkplatz an der Falkenrotterstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 12. April 2024, 14:00 Uhr bis Montag, 15. April 2024, 08:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, an der Große Straße in einer Parkbucht abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/91356-0) entgegen.

