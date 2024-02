Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diskobesuch führt zu Wohnungsdurchsuchung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (17.02.2024) war ein 20-Jähriger mit Rauschgift in einer Augsburger Diskothek unterwegs. Die Polizei wurde aber auch bei ihm zu Hause fündig. Gegen 01.30 Uhr fiel dem Mitarbeiter einer Diskothek ein 20-Jähriger auf, der dort offenbar Rauschgift konsumierte. Die Polizei wurde hinzugerufen. Der Mann hatte geringe Mengen an Ecstasy und Amphetamin dabei. Da sich zudem Hinweise ergaben, dass der Mann weitere Betäubungsmittel zu Hause haben könnte, durchsuchten Polizeibeamte nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung des 20-jährigen Augsburgers. Dort fanden die Beamten weitere verschiedener Drogen auf. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell