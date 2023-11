Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrzeuge in der Müllheimer Straße

Bühlstraße aufgebrochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 31.10.2023 auf Mittwoch, 01.11.2023, wurden in der Müllheimer Straße sowie in der Bühlstraße fünf geparkte Fahrzeuge von einem Unbekannten aufgebrochen, indem jeweils eine kleine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Der Unbekannte durchsuchte die Fahrzeuge. Ob und was aus den Fahrzeugen entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt, da noch nicht alle Geschädigten erreicht werden konnten.

Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 9797-0 (24 h) erreichbar.

