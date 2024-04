Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Pkw-Diebstahl Am Dienstag, 16. April 2024, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter den vor einem Wohnhaus in der Straße Am Zuschlag abgestellten VW Multivan. Der Schaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am ...

