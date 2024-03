Polizei Düsseldorf

POL-D: Krefeld - A44 - Richtung Aachen - Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Ein Fahrzeugführer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 1. März 2024, 07:07 Uhr

Drei verletzte Fahrzeugführer und vier beschädigte Fahrzeuge sowie ein kilometerlanger Stau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls heute Morgen bei Krefeld auf der A44 in Richtung Aachen in Höhe des Parkplatzes Hoxhöfe Nord. Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 37-Jähriger aus Krefeld auf dem Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Hoxhöfe Nord und wechselte von dort unvermittelt auf den linken Fahrstreifen der Hauptfahrbahn. Ein von hinten nachfolgender 27-jähriger Deutscher konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Pkw des 37-Jährigen auf. Ein weiterer nachfolgender Fahrzeugführer, ein 25-Jähriger aus Deutschland, konnte dem Pkw des Krefelders ebenfalls nicht mehr ausweichen und prallte mit dessen Auto zusammen. Ein weiterer Fahrzeugführer, ein 53-Jähriger aus Polen, fuhr über Trümmerteile und blieb unverletzt. Der Krefelder kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige und der 27-Jährige kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Während der Rettungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Aachen bis 11:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr staute sich hinter der Unfallstelle bis auf sechs Kilometer zurück. Der Sachschaden wird auf 62.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

