POL-D: Internationaler und bundesweiter Großeinsatz - Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet - Einladung zur Pressekonferenz

Düsseldorf (ots)

Internationaler und bundesweiter Großeinsatz - Schlag gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet - Jahrelange Ermittlungen münden in zahlreichen Durchsuchungen und Maßnahmen

Einladung zur Pressekonferenz

In einer konzertierten Aktion sind in ganz Deutschland sowie im Ausland am Donnerstagabend Ermittler gegen die größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet vorgegangen.

Unter Sachleitung der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) hat eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Düsseldorf jahrelang Beweise zu Straftaten rund um die kriminelle Plattform "Crimemarket" zusammengetragen. Angelehnt an den üblichen Aufbau legaler digitaler Marktplätze wurden in verschiedenen Kategorien z.B. Betäubungsmittel, kriminelle Dienstleistungen, aber auch detaillierte Anleitungen zu schweren Straftaten vertrieben. Neben den Betreibern richten sich die Ermittlungen sowohl gegen die über diesen Marktplatz agierenden Anbieter als auch gegen Nutzer.

In einer Pressekonferenz wollen Sie die Polizei Düsseldorf sowie die ZAC NRW über den Stand der Ermittlungen sowie die bereits getroffenen und noch geplanten Maßnahmen informieren.

Wann:

Freitag, 01. März 2024, 14:00 Uhr

Wo:

Polizeipräsidium Düsseldorf

Derendorfer Allee 4 in 40476 Düsseldorf Raum 01.A.18 (1. Etage)

Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen. Hinweis: Wegen begrenzter Parkmöglichkeiten empfehlen wir eine frühzeitige Anreise.

