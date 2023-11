Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, um 14.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen Audi S3 auf dem Parkplatz Altes Amtsgericht. Als er um 17.30 Uhr seinen Pkw wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er einen Heckschaden auf der linken Seite fest. Der Schadensverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Sachschaden beträgt 5000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 13. November 2023, zwischen 11.00 und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Pedelec, welches am Holdorfer Bahnhof stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Pkw-Brand

Am Montag, 13. November 2023, um 07.25 Uhr, wurde ein Pkw-Brand in der Straße Heiligen Wall gemeldet. Eine 25-jährige Autofahrerin hatte kurz nach Fahrtantritt aufsteigenden Qualm unterhalb des Lenkrades wahrgenommen und sofort angehalten. Kurz darauf fing die Armatur an zu brennen. Durch Anwohner wurden erste Löschversuche unternommen. Die Freiwillige Feuerwehr Vörden löschte Brand ab. Es entstand Sachschaden am Armaturenbrett.

Damme - Diebstahl aus Gartenschuppen

In der Nacht von Sonntag, 12. November 2023, 19.00 Uhr, auf Montag, 13. November 2023, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Personen in einen Gartenschuppen an der Straße Stiege ein. Die Eingangstür wurde beschädigt und aus dem Schuppen wurde ein Pedelec, eine Motorsäge und eine Poliermaschine entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Undichtes Ofenrohr verursacht starke Rauchentwicklung

Am Montag, 13. November 2023, um 17.05 Uhr wurde ein vermeintlicher Dachstuhlbrand an der Wenstruper Straße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Es konnte festgestellt werden, dass es zu einer starken Rauchentwicklung aus einem undichten Ofenrohr gekommen war. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Dinklage - Räuberische Erpressung

Am Montag, 13. November 2023, gegen 18.30 Uhr, meldete ein Zeuge, dass soeben ein Jugendlicher in einer Bank dazu genötigt worden sei, Geld von seinem Konto abzuheben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe von etwa fünf Personen das jugendliche Opfer sowie dessen Freund im Bereich der Schulstraße zunächst freundlich angesprochen haben. Eine männliche Person aus dieser Gruppe habe das spätere jugendliche Opfer dann gezielt nach Geld gefragt. Nachdem das Opfer diese Frage verneint hatte, entfernte man sich gemeinsam von der Gruppe und suchte eine Bankfiliale in der Lange Straße auf. Dort nötigte der bislang Unbekannte den Jugendlichen durch Schubsen sowie Androhung weiterer Gewalt dazu, Geld von seinem Konto abzuheben und an ihn auszuhändigen. Ein Zeuge, der sich in dieser Situation vor der Bank befand und vom Opfer um Hilfe gebeten wurde, wurde durch den Täter aus dem Weg geschubst, als er angab, die Polizei zu alarmieren. Der Täter rannte daraufhin in Richtung Oberschule davon. Er wurde wie folgt beschrieben:

- jugendliches Aussehen, - leichter Flaum bis Oberlippenbart, - ca. 175 cm groß, - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen, einer schwarzen Pufferweste und einer schwarzen Louis-Vuitton Umhängetasche.

Er erbeutete eine niedrige dreistellige Summe Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen dem 8. November 2023, 19.00 Uhr und dem 13. November 2023, 16.20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einer Partyhütte auf einem Grundstück in der Dinklager Landstraße. Es wurde mutmaßlich Alkohol entwendet. Außerdem kam es auf dem Gelände zu Sachbeschädigungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Tatverdächtige setzt sich nach Ladendiebstahl zur Wehr

Am Montag, 13. November 2023, gegen 17.15 Uhr, kam es in einem Sonderpostenmarkt in der Falkenrotter Straße zunächst zu einem Ladendiebstahl. Hier wurde eine 51-jährige Tatverdächtige durch eine Mitarbeiterin nach einem Diebstahl angesprochen, woraufhin sie versuchte zu flüchten. Im Eingangsbereich gelang es couragierten Kunden, die Tatverdächtige aufzuhalten und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei hatte sie durch Umsichschlagen versucht, sich loszureißen. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich die Tatverdächtige sofort aggressiv und unkooperativ. Auch im weiteren Verlauf ließ sich die Frau nicht beruhigen und widersetzte sich immer wieder den Anweisungen, sodass ihr schließlich Handschellen angelegt werden mussten, bevor sie mit einem Streifenwagen zur Polizei nach Vechta gebracht wurde, um eine Sachverhaltsaufnahme zu ermöglichen. Ihr männlicher Begleiter störte die polizeilichen Maßnahmen immer wieder, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden musste. Nach den polizeilichen Maßnahmen, u.a. wurde eine Blutprobe angeordnet, wurde die Frau wieder entlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und bittet insbesondere die Kunden, die die Tatverdächtige bei der Flucht aufgehalten haben, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441 9430 zu melden.

Lohne - E-Scooter entwendet

Am Montag, 13. November 2023, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher vor einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 13. November 2023, gegen 16.00 Uhr, fuhr eine 38-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Küstermeyerstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Stromkabel entwendet

Zwischen Freitag, 10. November 2023, 14.00 Uhr und Montag, 13. November 2023, 07.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in der Oldenburger Straße, auf der dortigen Baustelle, die Tür zu einem Stromverteilerkasten auf und unterbrachen die Stromversorgung. Danach begaben sie sich auf das Gelände, durchtrennten das oberirdische Hauptstromkabel und entwendeten ca. 175 m der Stromleitung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04443-943-0) entgegen.

Damme - Diebstahl von Baustelle

Im Zeitraum von Mittwoch, 08. November 2023, 17.00 Uhr, bis Montag, 13. November 2023, 09.00 Uhr, wurden aus einem im Rohbau an der Fontanestraße Stromkabel und eine Stromzählertafel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen dem 10. November 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 13. November 2023, 9.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Deichstraße ein. Es wurde ein Fernseher entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 13. November 2023, um 6.55 Uhr, fuhr eine jugendliche Fahrradfahrerin aus Lohne auf dem rechtsseitig befindlichen Fahrradweg und wollte am Kreisverkehr die Fahrbahn überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 50-jährigen Sattelschlepperfahrers aus Cloppenburg, der die Dinklager Straße in Richtung Lohne befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 12. November 2023, gegen 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw beim Parken einen grauen 3er BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Keetstraße stand, im Bereich des vorderen rechten Kotflügels. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11. November 2023, zwischen 18.30 Uhr und 19.05 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen silbernen 3er BMW, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lohner Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. November 2023, zwischen 13.35 Uhr und 13.40 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Peugeot 3008 oder 5008 im Begegnungsverkehr den ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt wartenden silbernen Kia eines 57-jährigen Fahrers aus Steinfeld und verursachte Sachschaden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von 3000 Euro. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ihr Fahrzeug dürfte im Bereich des linken Außenspiegels Beschädigungen aufweisen. An der Unfallstelle wurden Fragmente des Spiegels aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt mit einem alkoholisierten S-Pedelecfahrer

Am Montag, 13. November 2023, kam es gegen 20.50 Uhr in der Siekmannstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines zivilen Funkstreifenwagens: Ein 34-jähriger Mann aus Lohne befuhr mit einem S-Pedelec ohne Vorderlicht und ohne Versicherungskennzeichen mit ca. 40 km/h den Geh-/Radweg entlang der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage. An der Kreuzung Dinklager Straße/Brandstraße überquerte er die Fahrbahn trotz rot zeigender Ampel. Zwei Polizeibeamte des Polizeikommissariates Vechta (26 und 29 Jahre alt) befuhren in dieser Situation mit einem zivilen Funkstreifenwagen die Dinklager Straße in dieselbe Fahrtichtung. In der Brandstraße wollten sie den 34-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Zu diesem Zweck wurde ihm durch den 29-jährigen Beamten mittels beleuchteter Polizeikelle ein Anhaltezeichen gegeben. Der 34-Jährige missachtete diese Weisung, zeigte den Beamten den Mittelfinger und setzte seine Fahrt fort. Auf einem Hinterhof wendete er sein Pedelec und fuhr an einem Maschendrahtzaun entlang. Der zivile Funkstreifenwagen befand sich zu diesem Zeitpunkt in dieselbe Richtung fahrend links neben dem 34-Jährigen. Dieser lenkte sein S-Pedelec daraufhin leicht nach rechts und stieß gegen den Zaun. Anschließend fuhr er nach links und stieß mit dem rechten Außenspiegel Funkstreifenwagens zusammen, woraufhin sein Fluchtversuch endete. Sowohl am Funkstreifenwagen, als auch am S-Pedelec entstand leichter Sachschaden. Die Beteiligten wurden nicht verletzt. Im Zuge der polizeilichen Anschlussmaßnahmen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,23 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Beleidigung eingeleitet.

