Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 13. November 2023, gegen 8.30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Mann aus Höltinghausen auf dem Pappelweg. Polizeibeamten fiel der Fahrer auf, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Bei der anschließenden Kontrolle mussten sie feststellen, dass der Mann aufgrund eines rechtskräftigen Fahrverbotes nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Schlüssel an eine Angehörige übergeben.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 13. November 2023, gegen 16.00 Uhr, missachtete ein 20-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg an der Einmündung Höltinghauser Straße / Ostring die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin aus Halen, welche die Straße Ostring in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Unfall, bei dem der 20-jährige Autofahrer, die 52-jährige Autofahrerin sowie ihre jugendliche Mitfahrerin leicht verletzt wurden.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Montag, 13. November 2023, gegen 00:20 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Sevelter Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Molbergen - Anhänger mit Photovoltaikmodulen entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 6. November 2023, 8.00 Uhr, und Dienstag, 7. November 2023, 8.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Pkw-Anhänger mit darauf befindlichen Photovoltaikmodulen. Der Anhänger stand im Tatzeitraum in der Peheimer Straße. Einige Tage später, am 12. November 2023, wurde dieser ohne Beschädigungen in einem Waldstück in der Nähe der Straße Kriegerdamm aufgefunden. Die Photovoltaikmodule waren allerdings nicht mehr auf dem Anhänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: 04475 941220 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 10. November 2023, und Montag, 13. November 2023, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus drei Kettenbaggern einer Großbaustelle im Feldweg ca. 500 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: 04474 939420 entgegen.

Lastrup - Getränkeanhänger angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. November 2023, und Montag, 13. November 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen vier Fässer Bier aus einem verschlossenen Getränkekühlanhänger, welcher im Unnerweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.: 04472 932860 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Eine bislang unbekannte Person trat am Sonntag, 12. November 2023, gegen 6.35 Uhr, eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Herßumer Straße ein. Dadurch löste sich die Scheibe samt Rahmen aus der Verankerung. Anschließend entfernte sich die Person mit einem Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432 803840 entgegen.

Löningen - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Samstag, 11. November 2023, 12.00 Uhr, und Sonntag, 12. November 2023, 13.30 Uhr, besprühten bislang unbekannte Personen die Außenfassade einer Schule in der Linderner Straße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432 803840 entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 12. November 2023, zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr, trat eine bislang unbekannte Person den linken Außenspiegel eines Seat Ceet ab. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Lastruper Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel.: 05957 967790 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

Am Freitag, 10. November 2023, gegen 12.00 Uhr, fiel den Mietern auf, dass es durch eine bislang unbekannte Person zu Beschädigungen an einer Dachrinne des Mietobjektes in der Baltrumstraße gekommen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter Tel.: 04475 941220 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. November 2023, um 16.45 Uhr, fuhr eine Person mit einem schwarzen Audi A6 oder A8 beim Rückwärtsfahren gegen einen weißen Transporter. Anschließend fuhr der Pkw davon. Der Unfall ereignete sich in der Straße Im Wellfelde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: 04478 958600 entgegen.

Garthe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. November 2023, gegen 8.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines LKW mit Anhänger beim Rangieren gegen einen Zaun sowie ein Tor einer Pferdeweide im Alten Schulweg. Dadurch entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: 04473 932180 entgegen.

