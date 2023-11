Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 13. November 2023, gegen 18.22 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Barßel mit seinem Pkw die Friesoyther Straße. Aufgrund regennasser Fahrbahn geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen aus Barßel. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 13. November 2023, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die St.-Martin-Straße. Bei einer Polizeikontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

