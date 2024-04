Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Baustelle

In der Zeit von Dienstag, 16. April 2024, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Meyerhofstraße. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Es entstand ein Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Ulm mit einem Pkw die Reselager Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Opiate. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 17. April 2024, gegen 19:58 Uhr, kam es auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 42-jähriger aus Steinfeld befuhr mit seinem PKW Seat die Steinfelder Straße, Fahrtrichtung Vechta. Auf gerader Strecke kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Steinfelder sowie dessen 42-jährige Beifahrer aus Ovelgönne wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8300 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell