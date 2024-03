Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt am Wilhelmsturm+Verfassungswidrige Zeichen gesprüht+Zwei Unfälle in Leun und Wetzlar+Aus Protest B49 blockiert

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt am Wilhelmsturm

Am Montagabend (18.03.24) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich des Wilhelmsturmes auf dem Schlossberg zu einem sexuellen Übergriff gegen eine 14-Jährige.

Das Opfer traf im "Hofgarten" in der Innenstadt auf den Täter. Beide Personen begaben sich zum Schlossberg. Im nahen Umfeld des Wilhelmsturms kam es zu sexuellen Übergriffen des Mannes. Der 14-Jährigen gelang es zu entkommen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich das Tatgeschehen zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr ereignete.

Das Opfer beschreibt den Mann als 30 Jahre alt mit dunklem Teint und sehr schlank. Er war etwa 185 cm groß und sprach kein Deutsch. Er hat eine Halbglatze mit ein paar dunklen Haaren, die seitlich über die Halbglatze gekämmt waren. Im hinteren Bereich waren die Haare kurz. Er hatte viele Pickel im Gesicht, vor allem im Wangenbereich. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Steppjacke mit einem weißen breiten Streifen mittig und auch an den Ärmeln. Zudem trug er ein schwarzes Basecap.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Mann am Montagabend im Bereich des Hofgartens, auf dem Schlossberg oder am Wilhelmsturm gesehen? Wem ist dort das 14-jährige Opfer und der Mann aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Täters? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Verfassungswidrige Zeichen gesprüht

Unbekannte besprühten auf einem Schulgelände in der Straße "Am Holderberg" die Hauswand einer Sporthalle mit verfassungswidrigen Zeichen. Ein Lehrer bemerkte am Dienstag (19.03.2024) mehrere Hakenkreuze, ein Z-Zeichen und das Zeichen einer Partei in schwarzer, blauer sowie roter Farbe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Dienstag oder davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Lack zerkratzt

Einen 1.500 Euro hohen Sachschaden an einem Audi hinterließ ein Unbekannter, nachdem er im Tannenweg in Frohnhausen den Lack des schwarzen Sportbacks auf der linken Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Das Auto parkte am Donnerstag (21.03.24) zwischen 10.00 und 17.00 Uhr auf einem Parkplatz. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal: Hauswand in Straßebersbach beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Jahnstraße in Straßebersbach die Hauswand eines Einfamilienhauses mit Farbe. Der Vorfall ereignete sich zwischen 00.00 Uhr am Mittwoch (20.03.24) und 07.00 Uhr am Donnerstag (21.03.24). Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Leun: Leichtverletzt nach Unfall auf der B49

Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Bundestraße 49. Als eine 59-Jährige aus Braunfels mit ihrem VW bei Biskirchen auf die Bundestraße in Richtung Limburg auffahren wollte, stieß sie mit dem Fiat eines 47-järhigen aus der Türkei zusammen. Die Fahrerin aus dem VW und eine 19-jährige Insassin aus Leun kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Wetzlar: Überholvorgang führt zu Unfall mit hohem Sachschaden

Offenbar ein Überholvorgang führte zu einem Unfall auf der Autobahn 45 zwischen der Ausfahrt Wetzlar-Ost und dem Autobahnkreuz Wetzlar. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 39.000 Euro. Am Donnerstag (21.03.24) gegen 19.20 Uhr kollidierte ein 47-jähriger BMW-Fahrer aus Köln mit dem Golf eines 30-jährigen Wetzlarers, als er zum Überholen von der rechten Spur auf die linke Spur wechselte. Der Wetzlarer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Schutzplanke. In der Folge löste sich der Motorblock, welcher auf die Fahrbahn flog und den BMW eines 59-Jährigen aus Herborn beschädigte. Der Golffahrer kam vorsorglich in eine Klinik. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Teil- sowie Vollsperrung, welche bis 21.50 Uhr andauerten.

Braunfels-Tiefenbach: Aus Protest B49 blockiert

Nachdem vier Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 49 in Höhe Tiefenbach die Bundestraße 49 blockierten, ermittelt die Wetzlarer Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung

Am Mittwoch (21.03.24) gegen 14.30 Uhr meldete ein Zeuge vier versetzt geparkte Fahrzeuge auf beiden Fahrspuren der Bundesstraße 49 in Höhe der Auffahrt Tiefenbach/Stockhausen. An den Fahrzeugen befanden sich Deutschland-Flaggen, Warnwesten, Flatterband und Traktoraufkleber. Fünf Personen standen am Fahrbahnrand. Ein ungehindertes Durchfahren war nicht mehr möglich. Als eine Streife ankam, fuhren die Fahrzeuge davon. Die Beamten konnten die vier Autos wenig später an einem Kreisel in Biskirchen stoppen. Nach Angaben der fünf Insassen im Alter von 13 bis 59 Jahren hätten sie gegen die aktuellen hohen Lebenshaltungskosten protestiert. Die Fahrbahn war ab 15.15 Uhr wieder frei.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell