POL-LDK: Fußmatte in Brand gesetzt - Zeugenaufruf + Hitlergruß gezeigt + Taschendiebe schlagen mehrfach zu

Braunfels: Fußmatte in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Nach einer Brandstiftung in der "Alte Leuner Straße" sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag (16.03.24) gegen 20.20 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen zündete ein Unbekannter im Erdgeschoss eine Fußmatte an. In der Folge geriet eine Wohnungstür in Brand. Die Bewohner der Wohnung bemerkten den Brand, informierten die Feuerwehr und verließen die Wohnung über die Terrassentür. Durch das Feuer verletzte sich glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr konnte es schnell löschen. Die Ermittlungen führten zu einem 30-jährigen Tatverdächtigen und dauern an. Wem ist am Samstag, gegen 20.20 Uhr, in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat im Erdgeschoss vor dem Brand eine verdächtige Person beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Lahn-Dill-Kreis: Hitlergruß gezeigt

Ein 13-jähriger Schüler zeigte nach derzeitigen Erkenntnissen am Montag (18.3.2024) im Klassenzimmer einer Schule im Lahn-Dill-Kreis den Hitlergruß. Ein Zeuge meldete dies der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft dabei auch, ob das Verhalten des Kindes im Zusammenhang mit einem kursierenden Video in den sozialen Medien stehen könnte. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Wetzlar/Dillenburg/Herborn/Schöffengrund: Taschendiebe schlagen mehrfach zu

Unbekannte Taschendiebe schlugen gleich mehrfach im Lahn-Dill-Kreis zu. Am Montag (18.3.2024) kam es in einem Discounter in der Herborner Konrad-Adenauer-Straße zu einem Diebstahl. Ein Unbekannter klaute aus der Jackentasche einer Herbornerin unbemerkt deren Geldbörse. Im selben Markt ereignete sich ein weiter Fall. So beklaute der Dieb auch eine weitere Kundin, auch hier zog er unbemerkt die Geldbörse aus einer Jackentasche.

Ähnlich verlief der Diebstahl einer weiteren Geldbörse in Dillenburg, der sich bereits am 8.3.2024 ereignete. Einer Seniorin klaute ein Unbekannter die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche in einem Geschäft in der Dillenburger Herwigstraße.

Mit einem Trick lenkten vermutlich mehrere Trickdiebe ihr Opfer in einem Supermarkt eines Einkaufszentrums in Schöffengrund ab. So fiel einem Mann am Montag (18.3.2024) ein Karton in dem Markt im Steuterweg auf den Boden. Dass es sich vermutlich nicht um ein Versehen handelte, sondern um ein geschicktes Ablenkungsmanöver, musste eine Seniorin danach feststellten. Ihre Geldbörse zog vermutlich ein weiterer Unbekannter, dank der Ablenkung unbemerkt, aus ihrer Jackentasche.

In einem Wetzlarer Discounter im Hörnsheimer Eck kam es zu einem weiteren Diebstahl. Dort lenkte ein Unbekannter, mit derselben Masche wie zuvor in Schöffengrund, einen Kunden ab, während ein zweiter Unbekannter dem Mann die Geldbörse aus der Jackentasche zog. Auch hier fiel der Diebstahl erst im Nachhinein auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen. Um sich möglichst vor Taschendieben zu schützen, raten die Ermittler:

- Tragen Sie Geld, Zahlkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie ggf. einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

