POL-LDK: Hakenkreuze und verfassungsfeindliche Symbole in Herborn geschmiert+Ladendiebe flüchten+Lack zerkratzt+Leichtverletzte nach Unfall auf der A45+Fahrräder aus Keller gestohlen+Kupfer und Kabel gestohlen

Herborn: Hakenkreuze und verfassungsfeindliche Symbole geschmiert

Auf einem Schulhof in der Nassaustraße schmierten Jugendliche Hakenkreuze und verfassungsfeindliche Symbole. Einem Zeugen fielen am Samstag (16.03.24) gegen 16.45 Uhr fünf Jugendliche an einem Anbau der Schule auf, als sie etwas an die Wände sprühten. Als der Zeuge sie ansprach, flüchteten sie. Bei den Jugendlichen handelt es sich um drei Mädchen und zwei Jungen im Alter von 13 - 16 Jahren. Ein Junge trug rote Turnschuhe und hatte eine weit geschnittene Tarnjacke mit einem bunten Muster auf dem Rücken an. Wem sind die Jugendlichen am Samstagnachmittag in der Nassaustraße ebenfalls aufgefallen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr/Erda: Ladendiebe flüchten

Am Donnerstagnachmittag (14.03.24), gegen 16.40 Uhr betraten zwei Männer den Aldi-Markt in der Gewerbestraße in Erda. Dort steckte einer mehrere Waren im Wert von über 500 Euro in zwei Kühltaschen. Als der Unbekannte den Markt verließ, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Es kam zum Gerangel. Dabei ließ der Dieb die Taschen zurück und flüchtete zu Fuß. Seine Begleitung flüchtete ebenfalls und fuhr mit einem dunklen Mazda davon. Beide Männer hatten dunkle Haare. Einer war etwa 1,65 Meter groß, der andere war etwa 45 Jahre alt. Nach Angaben des Zeugen könnte das Duo aus dem südosteuropäischen Raum stammen. Wer hat den Vorfall vor dem Aldi am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, beobachtet? Wer kann Hinweise auf das Kennzeichen des dunklen Mazda geben? Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Lahnau: Lack zerkratzt

Einen Schaden in Höhe von 2.500 Euro hinterließ ein Unbekannter, nachdem er in der Kreuzstraße in Waldgirmes den Lack eines blauen Audis zerkratzte. Das Fahrzeug parkte zwischen 16.30 Uhr am Montag (11.03.204) und 11.30 Uhr am Samstag (16.03.23)) am Fahrbahnrand. Hinweise zum Verursacher des Schadens auf der Fahrerseite nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar/A45: zwei Leichtverletzt nach Unfall auf der Autobahn

Zwei Leichtverletzte und 34.500 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 45 zwischen den Ausfahrten Wetzlar-Süd und Lützellinden. Am Sonntag (17.03.24) gegen 11.00 Uhr kam nach ersten Erkenntnissen aus bislang unbekannten Gründen ein 76-jähriger aus Dortmund in einer Linkskurve mit seinem Ford Focus von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er den VW einer 39-Jährigen aus Ehringshausen. Beide Fahrzeuge prallten anschließend gegen die Mittelleitplanke und schleuderte wieder auf die Fahrbahn bzw. in die Außenleitplanke. Durch den Unfall schleuderten Steine auf die Gegenfahrbahn und trafen einen in Richtung Dortmund fahrenden Sprinter eines 25-Jährigen aus Aßlar. Der Ford-Fahrer und seine Beifahrerin sowie die VW-Fahrerin kamen mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Kliniken. Der Ford-Fahrer erlitt letztendlich keine Verletzungen, die beiden Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Wetzlar: Fahrräder aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Auf mehrere Fahrräder im Wert von etwa 5.000 Euro hatten es Diebe in der Garbenheimer Straße abgesehen. Sie brachen die Tür des Fahrradkellers am Freitag (15.03.24) zwischen 18.30 und 22.00 Uhr auf. Aus dem Keller fehlen zwei E-Bikes und ein Rennrad. Wem ist im fraglichem Zeitraum in der Garbenheimer Straße etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Kupfer und Kabel gestohlen

Auf Kupfer und Kabel mit einem Wert von mindestens 100.000 Euro ließen Unbekannte von einem Firmengelände in der Ludwigstraße in Nauheim mitgehen. Die Diebe drangen zwischen 17.30 Uhr am Freitag (15.03.24) und 07.20 Uhr am Samstag (16.03.24) in das Gelände ein. Zudem hebelten sie das Firmengebäude auf. Mit einem Gabelstapler transportierten sie Kabeltrommeln und Kupferlatten aus den Regalen zum Tor des Gebäudes. Dort luden sie das Diebesgut in einen LKW. Die Polizei geht derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Wem sind dort in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Personen und/oder ein LKW aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

