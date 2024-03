Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schwerverletzte mit Rettungshubschrauber nach Unfall in Klinik

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Verletzte nach Unfall

Nachdem eine 53-jährige Autofahrerin auf der Landstraße 3057 zwischen Blasbach und Herrmannstein mit einem LKW zusammenstieß, kam sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 57-jährige Brummifahrer blieb augenscheinlich unverletzt, kam jedoch vorsorglich ebenfalls in eine Klinik. Die 53-Jährige war mit ihrem Golf am Donnerstagnachmittag (14.03.24) gegen 15.20 Uhr auf der Landstraße unterwegs und geriet nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie dann mit dem entgegenkommenden LKW des 57-Jährigen zusammen. Die Golffahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musst von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Sperrmaßnahmen, welche bis 17.45 Uhr andauerten.

Sabine Richter

Presssprecherin

