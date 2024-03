Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kind aus Solmsbach gerettet+Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung+Gegen Leitplanke gekracht+ Einbruch in Firma

Dillenburg (ots)

Solms: Vierjähriger Junge aus Bach gerettet

Zwei Passantinnen im Alter von 58 und 62 Jahren ist es zu verdanken, dass ein vierjähriger Junge in einem Bach nicht ertrunken ist. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind am Samstagnachmittag von zu Hause ausgebüxt und gelangte unbemerkt an den Solmsbach. Dort fiel er hinein und wurde vom Wasser mitgerissen. Als sich die zwei Spaziergängerinnen mit ihren Hunden in der Nähe einer Brücke über den Solmsbach befanden, hörten sie Schreie. Als sie nachschauten, entdeckten sie den kleinen Jungen im Wasser. Nachdem sich die 58-jährige entschied ins kalte Wasser zu springen, informierte sie und ihre Begleitung den Rettungsdienst. Trotz des Schocks und der Unterkühlung war der Junge bei Bewusstsein und wurde sofort von eintreffendem medizinischen Personal und einem Notarzt betreut. Der Junge kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik.

Wetzlar: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Nach einer sexuellen Belästigung in Garbenheim, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 13-jährige stieg in Garbenheim an der Bushaltestelle "Grundschule" aus und lief in Richtung der Bushaltestelle "Kreisstraße". Dabei begleitete sie ein ihr vom Sehen bekannter Mann und unterhielt sich mit diesem. Plötzlich fasste er das Mädchen an und küsste sie. Vor Schreck war das Mädchen völlig sprachlos und lief weiter. Als sie zu Hause war, erzählte sie den Vorfall ihrer Familie, die umgehend die Polizei informierte. Wem sind die Beiden auf dem Weg zwischen den Bushaltestellen in der Kreisstraße aufgefallen? Wer hat das Verhalten des Mannes beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar/ A45: Gegen Leitplanke gekracht

Ein Leichtverletzter und 14.400 Euro Sachschäden sind die Folgen nach einem Unfall auf der Autobahn 45 zwischen den Ausfahrten Wetzlar-Ost und Wetzlar Süd. Ein 19-jähriger Wetzlarer verlor am Montag (11.03.24) gegen 07.30 Uhr in Richtung Hanau auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Daimler und prallte mit der Front gegen die rechte Schutzplanke, drehte sich und stieß anschließend mit dem Heck erneut gegen die Schutzplanke. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann mit leichten Verletzungen in die Klinik. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eschenburg: Einbruch in Hirzenhainer Firma

Unbekannte drangen zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag (07.03.24) und 10.00 Uhr am Montag (11.03.24) auf ein Firmengelände in der Schelde-Lahn-Straße in Hirzenhain ein. vom Gelände entwendeten sie einen Anhänger mit dem Kennzeichen NR-HI 129 und 10 Autobatterien. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den entwendeten Anhänger geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

