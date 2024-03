Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lack zerkratzt+Grabschmuck in Klein-Altenstädten gestohlen+Kennzeichen und Portemonnaie weg+beteiligter Fußgänger nach Unfall in Aßlar gesucht+ und zwei Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Lack zerkratzt

Auf etwa 4.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem schwarzen Audi hinterließ. Der S6 parkte am Mittwoch (13.03.24) zwischen 07.00 und 15.20 Uhr in der Bannstraße auf dem Parkplatz unter der Bundesstraße 49. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Aßlar: Grabschmuck entwendet

Eine Vase und einen Kerzenhalter im Wert von etwa 430 Euro ließen Unbekannte von einem Friedhof in der Dillstraße in Klein-Altenstädten mitgehen. Der Diebstahl des Grabschmuckes ereignete sich zwischen 08.00 Uhr am Montag (04.03.24) und 08.00 Uhr am Mittwoch (06.03.24). Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Ehringshausen: Kennzeichen und Führerschein entwendet

Auf ein bulgarisches Kennzeichen und ein Fahrzeugdokument hatten es Diebe in der Kölschhäuser Straße abgesehen. Sie montierten zwischen 23.00 Uhr am Dienstag (12.03.24) und 06.00 Uhr am Mittwoch (13.03.24) die Nummernschilder des schwarzen Passats ab und entwendeten daraus den Führerschein. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug nicht verschlossen war. Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Aßlar: Fußgänger nach Unfall gesucht

Nachdem ein 60-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis beim Rückwärtsfahren mit einem unbekannten Fußgänger zusammenstieß, sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (07.03.24) um 11.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Raststätte in der Hermannsteiner Straße. Der 60-Jährige parkte mit seinem Skoda aus einer Parklücke und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Unbekannte fiel zu Boden und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen an der Hand. Die Unfallbeteiligten unterhielten sich zwar, tauschten jedoch nicht ihre Personalien aus. Der unbekannte ältere Mann war in Begleitung einer Frau. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fußgänger machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Hohenahr: Unfallflucht in Großaltenstädten

Nach einer Unfallflucht auf der Landstraße 3053 bei Großaltenstädten sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Fahrer eines Linienbusses war am Dienstagmittag (12.03.24) gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße von Großaltenstädten in Richtung Altenkirchen unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihn ein weißer Kombi entgegen. Aufgrund der schmalen Straße hielt der Bus rechts an. Als der unbekannte Autofahrer an dem Bus vorbeifuhr, hörten die Insassen einen lauten Schlag. Offenbar war es zu einer Berührung zwischen den zwei Fahrzeugen gekommen. Der Unbekannte fuhr dennoch weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf der linken Fahrzeugseite auf etwa 500 Euro. Der weiße Kombi dürfte auf der Fahrerseite beschädigt sein. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Fahrer des weißen Kombi geben? Zeugen werden gebeten, sich mit den Ordnungshütern der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Nach Bremsmanöver Kontrolle über Fahrzeug verloren - Zeugenaufruf

Nachdem ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen den Ausfahrten Wetzlar-Forum und Dahlheim aufgrund des Fahrverhaltens eines anderen ein Bremsmanöver einleitete, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mann aus einem Solmser Ortsteils war mit seiner E-Klasse am Dienstag (12.03.24) gegen 17.50 Uhr auf der linken Spur der Bundesstraße 49 von Wetzlar in Richtung Limburg unterwegs. Plötzlich zog eine unbekannte Autofahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Der 42-jährige bremste, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei entstanden Schäden an der linken Frontseite des Mercedes. Die Unbekannte war mit einem schwarzen PKW unterwegs. Wer hat den Unfall und das Fahrverhalten der Autofahrerin beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

