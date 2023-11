Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Darmstadt (ots)

Zwischen 19:00 und 22:30 Uhr hebelten Kriminelle am Donnerstag (23.11.) die Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Nussbaumallee" auf und durchsuchten dort mehrere Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unentdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

