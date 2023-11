Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Rund eine Tonne Kupfer gestohlen

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (24.11.) zwischen 0 und 4 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle in der Pfungstädter Straße und entwendeten rund eine Tonne Kupferdrahtkabel. Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die Eindringlinge mit einem Fahrzeug zum Abtransport der Beute zunächst auf das Gelände der Fabrik und drangen anschließend gewaltsam in eine Lagerhalle ein. Nachdem die Unbekannten ihre Beute verladen hatten, suchten sie das Weite. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt (K 21) entgegengenommen.

