Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230609.3 Itzehoe: Handy und Wertsachen bei Supermarkteinkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 16:20 Uhr tätigte ein 64jähriger Itzehoer seine Einkäufe in einem Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße. Während des Einkaufes transportierte dieser sein Handy mit Handyhülle in den Einkaufswagen. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit schlug ein Dieb blitzschnell zu und entwendete das Handy mitsamt dort verstauten persönlichen Ausweispapieren, einer EC-Karte und einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Verbleib der Wertsachen nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

