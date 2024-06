Polizei Wuppertal

POL-W: W- Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße kam es am 04.06.2024, gegen 15:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Mann fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in östlicher Richtung, als er auf Höhe der Kabelstraße mit seinem VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hierbei stieß er mit seinem Pkw seitlich gegen den entgegenkommenden Ford Mondeo eines 80-Jährigen, welcher die Friedrich-Ebert-Straße in westliche Fahrtrichtung befuhr. Anschließend kollidierte der Golf frontal mit dem Kia Ceed eines 46-Jährigen, welcher hinter dem Ford Mondeo ebenfalls in westlicher Fahrtrichtung auf der Friedrich-Ebert-Straße fuhr. Der 80-Jährige wurde aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt. Der 19-Jährige und der 46-Jährige wurden schwer verletzt und zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Golf des 19-Jährigen sowie sein Führerschein wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 39.000 Euro. (jb)

