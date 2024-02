POL-MA: Mannheim: Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Um 13 Uhr meldete am Donnerstag ein Mann ein brennendes Auto in der Straße "An der Münzenbach". Nach derzeitigem Erkenntnisstand entstanden die Flammen auf Grund eines technischen Defekts im Motorraum des Nissans Micra. Die Feuerwehr Neckargemünd löschte das Feuer und konnte ein Übergreifen des Brandes verhindern. Am ...

mehr