POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Kierspe (ots) - An einem Möbelgeschäft an der Dr.Hans-Wernscheid-Straße wurde durch Unbekannte in einen Container eingebrochen. Zunächst öffneten sie einen Bauzaun, dann wurde das Vorhängeschloss zum Lagercontainer gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden zwei Sessel. Passiert sein müsse dies zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen. Die Polizei Meinerzhagen bittet um Hinweise. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

