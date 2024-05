Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller verfolgt nach Diebstahl

Mäher geklaut

Menden (ots)

Geklauter Roller fährt vor der Polizei

Am Samstagmorgen um kurz vor 4 Uhr wollten die Beamten aus Menden einen Mann auf einem Motorroller einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser sprang im Bereich der Wunne jedoch vom Fahrzeug ab und konnte zu Fuß flüchten. Der Grund wurde im Anschluss klar: Das Mofa war geklaut worden, ein beschädigtes Zündschloss und ein Schraubendreher waren zu sehen. Das Fahrzeug konnte dem Halter zugeführt werden, die Fahndung nach dem Täter verlief bisher ergebnislos. Die Polizei bittet die Einwohner um Mithilfe, bei Hinweisen nimmt diese die Polizei Menden entgegen.

Schwerer Diebstahl

Ein unbekannter Täter gelangte an der Landwehr in Menden in den Besitz eines Mähroboters samt Ladestation und eines Poolsaugers. Der Mähroboter plus Station war durch Schrauben extra am Gartenzaun gesichert worden, doch der Unbekannte konnte die Schrauben lösen. Die Tatzeit lag in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die Polizei bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell