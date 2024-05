POL-MK: Einbruchsversuch

Halver (ots) - Faustschläge in Gaststätte Als ein 29 Jahre alter Halveraner am Samstagmorgen gegen 4 Uhr an einer Gaststätte an der Frankfurter Straße entlangging, erblickte er darin einen Bekannten, den er kurz grüßen wollte. In der Kneipe jedoch kam es dann zu Streit mit einem anderen Gast, der dem 29 -Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sich dann entfernte. Der Altenaer wurde leicht verletzt.. ...

mehr