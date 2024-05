Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbruch und PKW Entwendung

Lüdenscheid (ots)

Firmeneinbruch

Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Baufirma Am Wasserturm ein. Sie hebelten eine Metalltür zu einem Lagerraum auf und entwendeten Bauwerkzeug. Die Kriminalpolizei erschien zur Sichtung und Auswertung der Spuren vor Ort und begann mit ihren Ermittlungen, Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Lüdenscheid zu wenden.

Pkw entwendet

Ein 36 - jähriger Werdohler stellte Sonntagabend fest, dass sein roter Mazda, den er am Freitagabend an der Werdohler Landstraße abgestellt hatte, gestohlen wurde. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben, die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (lubo)

