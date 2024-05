Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuche, Auto erleichtert und Fahrzeug gestohlen

Altena (ots)

Einbruchsversuche

In Nachrodt - Wiblingwerde hat man gleich zweimal versucht, einzubrechen. In der Nacht von Freitag (0 Uhr) auf Samstag (12 Uhr) hebelten Unbekannte mit Werkzeugen an zwei nebeneinander gelegenen Einfamilienhäusern an der Lüdenscheider Straße. Hierbei wurde Spuren an Fenstern und Türen festgestellt, ein Eindringen gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen auf, die Polizei in Altena nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02352 91990 entgegen.

Auto erleichtert

Am frühen Montagmorgen wurden an der Hermann-Voß-Straße in Altena vier Reifen samt Felgen eines geparkten Pkw entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls - Wer kann Hinweise geben?

Fahrzeug gestohlen

Ein 48 Jahre alte Altenaer musste am Samstag feststellen, dass sein an der Fritz-Thomee-Straße abgestelltes Kleinkraftrad entwendet wurde. Tatzeit war Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell