Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschläge und Einbrüche

Halver (ots)

Faustschläge in Gaststätte

Als ein 29 Jahre alter Halveraner am Samstagmorgen gegen 4 Uhr an einer Gaststätte an der Frankfurter Straße entlangging, erblickte er darin einen Bekannten, den er kurz grüßen wollte. In der Kneipe jedoch kam es dann zu Streit mit einem anderen Gast, der dem 29 -Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sich dann entfernte. Der Altenaer wurde leicht verletzt.. Die Polizei Halver bittet um Hinweise zum Täter.

Einbrüche

Freitag mussten die Beamten gleich zweimal in Schalksmühle Einbrüche aufnehmen. Zwischen Mittwoch und Freitag wollten Unbekannte am Asenbach und Am Linscheider Berg Beute in Wohnhäusern machen. Sie durchwühlten eine Wohnung am Linscheider Berg und entwendeten diverse Gegenstände, die Bewohner waren im Urlaub. Am Asenbach wurde ein leerstehendes Mehrfamilienhaus durch die Täter durchsucht, dort war jedoch nicht viel zu holen. Bislang ist keine Beute bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell