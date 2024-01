Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brechen in zwei Gewerbeobjekte ein

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.01.2024:

Fritzlar

Tatzeit: bis Montag, 15.01.2024, 16:00 Uhr

In der Fritzlarer Innenstadt stiegen am vergangenen Wochenende unbekannte Täter in zwei Gewerbeobjekte ein.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte das Fenster eines Frisörsalons in der Straße Jordan auf und verschafften sich somit Zutritt in den Geschäftsraum. Dort durchwühlten der oder die Täter mehrere Schubläden und Schränke. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Am Fenster des Salons entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Weiterhin wurde in ein Restaurant in der Schildererstraße in Fritzlar eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in den Schrankraum. Hierzu wurde das angebrachte Fliegengitter zerschnitten und das Fenster gewaltsam aufgebrochen. Im Tresenbereich wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt, entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Durch die Beschädigung am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schwalm-Eder unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell