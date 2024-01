Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte Täter zerkratzen PKW

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.01.2024:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, den 12.01.2024; 22:00 Uhr - Samstag, den 13.01.2024; 14:30 Uhr

Von Freitag auf Samstag haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen Mercedes CLK beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße "Kesselberg" in Melsungen. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

