Polizei Homberg

POL-HR: Heckscheibe von Pkw eingeschlagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.01.2024:

Borken/Trockenerfurth

Tatzeit: Freitag, 12.01.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 13.01.2024, 06:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Heckscheibe eines abgestellten VW Golf. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Am Steffling" in Borken. Durch die Gewalteinwirkung wurde das Glas der Heckscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird sich auf 500,- Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

