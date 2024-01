Polizei Homberg

POL-HR: Zeugen für Einbruch in Eisdiele gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.01.2024:

Gudensberg

Tatzeit: Sonntag, 14.01.2024, 23:00 Uhr bis Montag, 15.01.2024, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstür einer Eisdiele in der Untergasse in Gudensberg auf und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Der oder die Täter entwendeten im Anschluss eine Sahnemaschine, zwei mobile Bestell-Geräte (Ordermans) sowie Bargeld im Gesamtwert von ca. 5700,- Euro.

Im Inneren des Gebäudes beschädigten die Unbekannten eine Zugangstür. Weiterhin wurde die Kühlung der Eisbestände unterbrochen. Diese waren nach der Tat nicht mehr verkaufsfähig. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000,- Euro.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Martin Stumpf, PHK - stellv. Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell