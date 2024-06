POL-HR: Gudensberg - Sachbeschädigung an Schulgebäude

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.06.2024: Frielendorf Randalierer auf Firmengelände Tatzeit: Freitag, 14.06.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 15.06.2024, 05:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf dem Firmengelände eines Fachbetriebes für Grabmale & Natursteine an der Straße "Am Leimenstück" in Frielendorf randaliert. Hierbei wurde ein Grabstein und ...

mehr