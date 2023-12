POL-VIE: Einbruch in Jugendzentrum - Täter gesucht

Kreis Viersen (ots) - Ein 25-jähriger Mönchengladbacher, der dringend tatverdächtig ist, an Brandserien in Mönchengladbach und Viersen beteiligt zu sein, ist am Dienstag, 12.12.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einer Ermittlungsrichterin bei dem Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt ...

mehr