Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Aktion Glühwürmchen - Kreisweit und in Brüggen

Kreis Viersen (ots)

Über 40 Grundschulen und über 170 Kindertageseinrichtungen waren heute eingeladen, sich an der Aktion Glühwürmchen zu beteiligen. Kreisweit kamen viele Einrichtungen dieser Einladung nach und zogen mit ihren Gruppen und Klassen durch die Innenstädte. Mit Verkehrssicherheitsberater Udo Berndt ging es für eine Gruppe der Kita Vennmühle schon um 07.30 los. Zuerst gab es die einleitendende Geschichte vom Glühwürmchen und dem Braunbären. Gemeinsam mit Eltern und Erzieherinnen der Kita zog die kleine Glühwürmchen-Schlange dann über die Klosterstraße zum Westring, ausgerüstet mit reflektierenden Westen und auch Lichterketten. Hier wurde das Banner ausgerollt: 'Achten Sie auf Kinder!' Allen vorbeifahrenden Autos winkten die Kinder zu. Meist winkten die Autofahrerinnen und Autofahrer freundlich zurück. Doch man schaute auch in fragende Gesichter. Dabei ist es so einfach. Wer sich mal zu Zeiten des Berufsverkehrs an neuralgische Stellen in seiner Stadt stellt und die vorbeiflitzenden Autos beobachtet, kann erahnen, wie sich Kinder auf dem Weg zur Schule fühlen. Deswegen der Appell: Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer: Seien Sie achtsam und halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie abbiegen. Die andere Seite des Appells: Liebe Eltern, sogen Sie dafür, dass Ihre Kinder mit gut reflektierender Kleidung ausgerüstet sind. Denn Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Gemeinsam ging es dann für PHK Udo Berndt und den Kindern der Vennmühle zurück zur Einrichtung. Dort verabschiedete sich Udo Berndt: "Vielen Lieben Dank auch an die Eltern und bis zum nächsten Mal". Bis zum nächsten Mal... damit ist nicht die Glühwürmchen Aktion 2024 gemeint. Denn auch mit vielen anderen Formaten ist unser Team der Verkehrssicherheitsberatung in den Kitas unterwegs, um Kinder und auch Eltern für die Gefahren und das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren. /wg (1165)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell