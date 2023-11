POL-NE: Dortmunder Fahrzeugführer kollidiert mit mehreren Fahrzeugen

Jüchen (ots) - Am Mittwoch (08.11.), kam es zwischen circa 08:20 Uhr und 08:35 Uhr, zu einem Diebstahl in einer Sporthalle an der Stadionstraße in Jüchen. Mutmaßliche Tatverdächtige entwendeten mehrere persönliche Gegenstände, unter anderem Smartphones, Bargeld, Schlüssel sowie Kopfhörer aus einer Umkleidekabine. Die Unbekannten sollen beide männlich und ...

