Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Diebstahl aus Sporthalle versuchten Unbekannte in ein Haus zu gelangen

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (08.11.), kam es zwischen circa 08:20 Uhr und 08:35 Uhr, zu einem Diebstahl in einer Sporthalle an der Stadionstraße in Jüchen. Mutmaßliche Tatverdächtige entwendeten mehrere persönliche Gegenstände, unter anderem Smartphones, Bargeld, Schlüssel sowie Kopfhörer aus einer Umkleidekabine.

Die Unbekannten sollen beide männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Einer von ihnen sei schlank, circa 175 Zentimeter groß und habe einen drei Tage-Bart, ein deutsches Erscheinungsbild und sei dunkel bekleidet gewesen. Der andere Tatverdächtige habe eine normale Statur und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er sei circa 185 Zentimeter groß, habe schwarze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen.

Kurze Zeit später, gegen 09:20 Uhr, bemerkte eine Frau, dass zwei männliche Personen mit einem Schlüssel, welcher nach ersten Ermittlungen zuvor aus der Umkleidekabine entwendet wurde, versuchten, in ihr Haus an der Straße "Am Lindenweg" in Jüchen zu gelangen. Die beiden Männer sollen circa 20-30 Jahre alt sein und haben eine schlanke Statur. Einer trug eine schwarze Jacke mit einem roten Logo, eine dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe mit grauen Schnürsenkeln. Die andere Person trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle sowie einen blauen Rucksack der Marke "New Era". Die beiden Unbekannten flüchteten fußläufig in Richtung Poststraße.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch Tatzusammenhänge.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell