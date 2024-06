Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Diebstahl von Geldbörsen aus Taxi

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.06.2024:

Homberg

Diebstahl von Geldbörsen aus Taxi

Tatzeit: Montag, 17.06.2024, 14:00 Uhr

Unbekannte haben zwei Geldbörsen aus einem Taxi gestohlen.

Das Taxi stand zur Tatzeit unverschlossen an der Straße "Wallgraben" auf Höhe des Busbahnhofes in Homberg. Unbekannte Täter öffneten den Opel Vivaro mit Homberger Kennzeichen, entnahmen so zwei Geldbörsen aus dem Fahrzeuginnenraum und flüchteten im Anschluss vom Tatort. In den Geldbörsen befand sich Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie Personaldokumente (Führerschein und Personalausweis) und Bankkarten des 61-jährigen Taxifahrers.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

