BPOLI C: Junge Frau am Chemnitzer Hauptbahnhof ins Gesicht geschlagen

Am 16. Mai 2024 um 07:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von einem Zugbegleiter darüber informiert, dass ein Mann an einem Bahnsteig des Chemnitzer Hauptbahnhofes eine junge Frau tätlich angegriffen hat. Nach Eintreffen der Beamten konnte ein 48 Jahre alter Mann aus Eritrea als Tatverdächtiger festgestellt werden. Nach ersten Befragungen wurde bekannt, dass der Mann mehrere Reisende nach Zigaretten und Geld gefragt hat. Bei einer 21-jährigen Deutschen versuchte er das Handy aus der Hand zu reißen, da es ihm misslang, schlug er der jungen Frau ins Gesicht. Der Eritreer stand unter Alkoholeinfluss, er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Der Mann ist schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und muss sich nun angesichts einer Strafanzeige wegen Körperverletzung verantworten

