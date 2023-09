Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Schwerverletzt und geflüchtet

Iffezheim (ots)

Am Abend war es in der Hauptstraße in Iffezheim zu einem schweren Unfall gekommen. Nachdem der Fahrer eines Mercedes gegen 19.45 Uhr bei der Vorbeifahrt zwei geparkten Fahrzeuge streifte, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Zusammenstoss mit dem Hyundai und einem Fahrzeug aus Frankreich beobachtet hatten, versuchten noch den Flüchtigen durch Hinterherfahren in Richtung Wintersdorf ausfindig zu machen, was zunächst nicht gelang. Einige Zeit später kam der Mercedes wieder zurück und parkte in der Nähe der Unfallstelle rückwärts ein. Dabei stiess er mit einem VW zusammen. Personen, die sich inzwischen an der Unfallörtlichkeit versammelt hatten, signalisierten dem Autofahrer anzuhalten, worauf dieser nicht reagierte. Einer der Zeugen stellte sich daraufhin auf die Straße, um den Verursacher von einer erneuten Flucht abzuhalten. Daraufhin gab der Mercedes-Fahrer Gas und fuhr auf den 23-Jährigen zu. Bei dem Aufprall wurde der junge Mann auf die Motorhaube geladen und stürzte im Anschluss auf die Strasse. Der Fahrer der Mercedes flüchtete daraufhin in Richtung Rhein. Bei dem Zusammenstoß wurde der 23 Jahre alte Mann schwerverletzt und durch die Rettungskräfte in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem bekannten Autofahrer führten auch in der Nacht nicht zum Aufgriff des Flüchtigen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ks

