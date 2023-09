Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Fahrzeuge kollidiert

Kehl (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagnachmittag in der Straße "Am Mühlplatz" ereignete. Eine 48-jährige VW-Fahrerin war gegen 16 Uhr in der Straße "Am Mühlplatz" in Richtung der Einmündung "Burgstraße" unterwegs. In Höhe dieser kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen der VW-Lenkerin und dem von rechts kommenden, 52-jährigen Fahrer eines Mazda. Beide Beteiligten kamen bei dem Zusammenstoß mit einem Schrecken davon. Die Unfallaufnahme wurde durch die Beamten des Polizeireviers Kehl übernommen.

/gi

