LPI-SHL: Schmiererei an Schule

Meiningen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei Dienstagabend einen Graffiti-Sprayer in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen mit. Die Polizisten konnten den Mann an einem Stromkasten feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Sie fanden bei ihm drei Sprühdosen und da er keine Erlaubnis zum Anbringen der Graffiti vorweisen konnte, erwartet den 37-Jährigen jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

