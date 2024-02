Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Betrunken mit Krankenfahrstuhl gegen Auto gekracht

Am Freitagabend krachte es gegen 22.35 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine Zeugin wurde auf einen Krankenfahrstuhlfahrer aufmerksam, der gegen das linke Heck eines VW geprallt war. Der VW war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Der 61-jährige Unfallverursacher fuhr dann noch ein kurzes Stück bis zur Einmündung Rechbergstraße. Da er das Bewusstsein verlor, wurde für ihn ein Rettungswagen angefordert. Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test vor Ort ergab 1,7 Promille. Am Krankenfahrstuhl entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR, am VW in Höhe von 2.000EUR.

