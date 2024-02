Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils- Diebe stehlen Mofa und Fahrrad

Zwischen Mittwoch und Donnerstag waren Unbekannte in Ebersbach an der Fils zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag kam es zum Diebstahl in Ebersbach an der Fils. Unbekannte entwendeten ein Mofa und ein Fahrrad. Das Mofa befand sich gesichert vor einem Wohngebäude in der Roßwälder Straße. Das Mountainbike war auf einem Parkplatz am Wohngebäude abgestellt. Die Uhinger Polizei (07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

