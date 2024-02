Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (BC) Dettingen/Iller - Betrunkener 26-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Erst ein Verkehrsunfall beendete eine Verfolgungsfahrt am Freitag in Dettingen .

Ulm (ots)

Gegen 02.58 Uhr sollte in Dettingen ein VW-Fahrer einer kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizeistreife wendete der 26-Jährige und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Trotz Anhaltesignalen und eingeschaltetem Blaulicht setzte der VW-Fahrer seine Fahrt durch Wohngebiete bis in die Kellmünzer Straße fort. Dort kam er nach rechts von der Straße ab, kollidierte zunächst mit einem dünnen Baum und fuhr dann durch einen Gartenzaun in eine Gartenhütte. Dort kam das Fahrzeug unfallbedingt zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 24-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab und sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Glücklicherweise wurden durch das Verhalten des 26-Jährigen keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

++++0264834(TH)

Steffen Maier, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell