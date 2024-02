Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr in der Bühlstraße. Eine 62-Jährige parkte dort ihren BMW. Eine 81-Jährige fuhr mit ihrem VW rückwärts aus einem Grundstück und stieß gegen den BMW. Die Unfallverursacherin schaute sich den Schaden wohl an. Im Anschluss begab sie sich in eine Praxis und ...

mehr